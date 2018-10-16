В Харькове начался отопительный сезон

Пятую часть домов города уже подключили к отоплению

Пресс-служба Харьковского городского совета сообщает, что во вторник, 16 октября, в Харькове началось подключение отопления для жильцов города.

В данный момент к отоплению подключено 20% зданий (1412 объектов).

"Отопление подано в 119 лечебных учреждений (53%), 44 больницы (70%), 174 детских сада (83%), 211 школ (81%), 84 учреждения культуры (47%) и 824 жилых дома (13%). Всего - в 20% зданий. В течение двух-трех дней тепло планируют подать во все объекты социальной сферы, через 10-12 дней - подключить жилой фонд", - собщили в горсовета.

Отмечается также, что отопительный сезон в Харькове стартовал не смотря на среднюю температуру больше 20 градусов днем.

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