Горячую воду в Киеве включат вместе с отоплением

Столичные власти намерены восстановить киевлянам горячее водоснабжение вместе с включением отопления.
Об этом заявил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко, сообщает пресс-служба КГГА.
"Вместе с теплом киевлянам будет восстановлено предоставления услуги горячего водоснабжения, ведь сейчас разделять эти услуги технологически уже нет смысла", - сказал Науменко.
По его словам, отопительный сезон в Киеве начнется, как только среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток составит +8 С.
Науменко рассказал, что горячую воду люди в столице не получали из-за "проблемы с газоснабжением".
Напомним, 1 мая этого года завершился договор города с Киевэнерго об использовании целостного энергетического комплекса столицы.
Киевтеплоэнерго в середине июня обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать подписанным договор с Нафтогазом на поставки газа.
Нафтогаз Украины не соглашался подписывать договор с Киевтеплоэнерго в связи с отказом КГГА принимать на Киевтеплоэнерго долги, ранее сформированные Киевэнерго перед Нафтогазом. По мнению компании, такая позиция КГГА противоречит ст. 22 закона О теплоснабжении.
11 сентября Киевский городской совет принял решение о принятии КП Киевтеплоэнерго долгов компании Киевэнерго за газ перед Нафтогазом при условии, что Киевэнерго передаст КП источники для компенсации долга.
9 октября Нафтогаз Украины, коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго и Киевэнерго подписали мировое соглашение, которое поможет возобновить поставки тепловой энергии потребителям города Киева.
11 октября Хозяйственный суд Киева утвердил указанное мировое соглашение.
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