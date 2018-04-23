В Харькове мусоровоз травмировал школьницу

Пресс-служба полиции Харьковской области сообщает, что в воскресенье днем на улице Грицевца в Харькове мусоровоз сбил 13-летнюю девочку.

Пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой,

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, 22 апреля в городе Борзна Черниговской области водитель грузового атомобиля насмерть сбил велосипедистку и упал в реку, где также погиб.