В Харькове мусоровоз травмировал школьницу

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Пресс-служба полиции Харьковской области сообщает, что в воскресенье днем на улице Грицевца в Харькове мусоровоз сбил 13-летнюю девочку.

Пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой,

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, 22 апреля в городе Борзна Черниговской области водитель грузового атомобиля насмерть сбил велосипедистку и упал в реку, где также погиб.

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