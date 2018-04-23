В результате ДТП в Черниговской области фура упала в реку: есть погибшие

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Водитель проломил ограждение моста и упал в реку
Фото: МВД

Водитель проломил ограждение моста и упал в реку

Национальной полиции Черниговской области сообщает, что 22 апреля в городе Борзна Черниговской области водитель грузового атомобиля насмерть сбил велосипедустку и упал в реку, где также погиб.

"Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия в райцентре Борзна Черниговской области, в результате которого грузовик сбил насмерть велосипедистку. После этого авто протаранило мостовое ограждение и слетело в реку. На месте трагедии продолжают работать следственно-оперативная группа полиции и специалисты местного спасательного подразделения", - сообщили в полиции.

Напомним, в воскресенье, 22 апреля, на Октябрьском проспекте в Николаеве столкнулись две маршрутки.

В результате ДТП двое пассажиров получили травмы, их отвезли в больницу. Серьезно травмирован и водитель второй Руты, его также госпитализировали.

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