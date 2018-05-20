В Харькове во время дорожного конфликта один из водителей устроил стрельбу, есть раненый

Одного водителя госпитализировали с ранениями

Вечером в субботу, 19 мая, в Харькове водители устроили стрельбу во время конфликта на дороге.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Конфликт произошел на кольцевой дороге на улице Академика Синельникова.

"Мужчины остановились на дороге и между ними завязалась драка. В результате 35-летний харьковчанин сделал несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента", - говорится в сообщении.

48-летнего пострадавшего доставили в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ранениями живота и бедра.

С места происшествия изъяты гильзы от оружия, травматический пистолет и разрешение на его ношение.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

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