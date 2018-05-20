В Чернигове произошло ДТП с участием брата депутата облсовета, пострадал 11-летний мальчик

В Чернигове автомобиль, в котором ехал брат депутата облсовета от Радикальной партии Дмитрия Блауша, сбил 11-летнего мальчика.

О ДТП сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Автомобиль наехал на 11-летнего мальчика. Один из пассажиров вызвал "скорую" и вместе с отцом помог мальчику подняться. Когда вокруг начали собираться люди, водитель и пассажиры сели в другой автомобиль и уехали с места происшествия", - говорится в сообщении.

Автомобиль доставили на штрафплощадку, на месте происшествия были изъяты вещественные доказательства и опрошены свидетели. В полиции отметили, что на месте инцидента также было найдено "вещество белого цвета", которое было изъято и направлено на экспертизу.

В отдел полиции водитель и пассажиры авто пришли сами, их опросили и взяли анализы. Известно, что они не были в состоянии алкогольного опьянения. Результаты анализов по поводу наркотического опьянения будут позже.

Расследование проводится в рамках уголовного производства по ч.2 ст.286 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Дмитрий Блауш на своей странице в Facebook заявил, что "Никто не отмалчивается, никто не прячется. Да, мой брат был соучастником этого ДТП".

Также он добавил, что мальчик выехал на проезжую часть на велосипеде и возможности избежать столкновения не было.

"Почему никто не пишет, что ребенок выехал на проезжую часть? Это - объездная дорога, по которой ездят машины каждую секунду. Почему все пишут, что ребенка сбили на обочине, если ребенок реально выехал на дорогу и шансов избежать ДТП не было? Почему никто не пишет, что есть свидетель, который за 10 минут до этого сама чуть не сбила этого же мальчика потому что он так же выскочил на дорогу и за ним никто не смотрел?", - написал депутат.

Ранее сообщалось, что в Борисполе автобус сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе, один ребенок погиб.