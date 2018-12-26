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В Харькове анонсировали подорожание проезда в метро

Сегодня, 16:42
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Фото: Khitrin16 via Wikipedia

Харьковский метрополитен повысит стоимость проезда

Мэр Харькова Геннадий Кернес анонсировал повышение стоимости проезда в метрополитене.

Об этом он заявил в среду, 26 декабря, на специальном брифинге для журналистов, передает Kharkiv Today.

По его словам, Харьковский метрополитен уже подал в мэрию соответствующую заявку.

В Харькове из-за сбоя в метро турникеты самовольно "повысили" цену за проезд

"Метрополитен подал такую заявку, потому что электроэнергия выросла в цене, минимальная зарплата выросла. К тому же, на забывайте, что мы обновляем подвижной состав в метро", - рассказал Кернес.

Харьковский градоначальник отказался назвать новую стоимость проезда, а также сроки ее внедрения.

Теги:   Метрополитен Харьков Геннадий Кернес

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