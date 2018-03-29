В Харькове из-за сбоя в метро турникеты самовольно "повысили" цену за проезд

Поломку ПО уже устранили

В метрополитене Харькова произошел технический сбой, из-за чего турникеты считали некорректную сумму за проезд.

"Подорожал" проезд на 1 гривну, с 4 до 5 гривен.

О сбое с извинениями и обещанием вернуть несправедливо снятые гривны выступил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. Однако с его слов, некоторое повышение стоимости проезда в метро в будущем все же предусмотрено.

"Вместо положенных четырех гривен, как это было бы по-старому, автоматы считывают с карточек по пять, т.е. по новому тарифу", - написал он в Faceboook.

Пассажиры могут получить компенсацию, оставив номер своей карточки дежурным по станциям.

Наладить программное обеспечение должны в течение дня: "Спецы обещают, что это произойдет к обеду".

Напомним, ранее харьковские цены на проезд повысили до киевских.