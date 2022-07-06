В Херсонской области снова заработал Viber
Телефон (иллюстративное фото) (Фото:Pexels / pixabay)
Российские оккупанты пытались заблокировать Viber на временно захваченных территориях Херсонской области. Мессенджер уже возобновил работу.
Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации при СНБО.
Отмечается, что вчера, 5 июля, оккупационная «власть» в Херсонской области заявила о блокировке приложения Viber. Таким образом преступники пытались ограничить доступ украинцев к проверенной информации и онлайн-банкингу.
Представители Viber отметили, что попытки блокировки приложения были нивелированы. Мессенджер полностью доступен для всех пользователей.
«Любые попытки ограничения доступа к информации — это манипуляция для усиления влияния российской пропаганды на людей в оккупации, путем их изоляции от правды», — говорится в сообщении.
6 июля в Херсонской области отключили YouTube и Instagram, заявил коллаборант Сергей Мороз.
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