Блокируют доступ к информации. В Херсонской области оккупанты отключили YouTube и Instagram 6 июля, 12:28 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области отключили YouTube и Instagram, заявил коллаборант Сергей Мороз.

«У нас несколько дней назад отключили YouTube. Так что смотреть можно — только нужно ВПН включать. А так, конечно, мы теперь без YouTube, без Instagram. Ну ничего, обходимся как-то, нормально», — сказал коллаборант.

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Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявлял, что оккупанты отключили в Херсоне украинскую мобильную связь и интернет.

«В Херсоне уже больше недели нет ни одной украинской мобильной связи. Нет интернета от украинских провайдеров. Фирмы, которым удалось остаться на плаву, уже подключены к крымскому интернету, а он блокирует украинские сайты, фейсбук, социальные сети. Если мы раньше украинские новости смотрели в интернете, то сегодня эта возможность исчезла для массового зрителя», — сказал он.



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