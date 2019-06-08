В Херсоне работник полиции сбил двух пешеходов Вчера, 23:42 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Украины Нацполиция Украины

Пресс-служба Нацполиции Херсонской области сообщает, что в субботу, 8 июня, один из их сотрудников совершил на своем личном автомобиле наезд на двух пешеходов.

Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

На время проведения служебного расследования сотрудник полиции будет отстранен от работы. Руководство полиции Херсонской области также отметило, что в организме их сотрудника не было выявлено следов алкоголя.

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Инцидент предварительно квалифицирован по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).