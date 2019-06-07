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В Конотопе машина начальника полиции сбила ребенка на пешеходном переходе

Сегодня, 22:36
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В Конотопе машина начальника полиции сбила ребенка на пешеходном переходе - фото

Артем Семенихин — мэр Конотопа / Facebook

Водитель прошел освидетельствование, он трезв

В пятницу, 7 июня, в Конотопе Сумской области водитель служебного полицейского автомобиля совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

По ее данным, ДТП произошло около 18.30 на ул. Успенско-Троицкой.

В результате удара травмирован 10-летний мальчик, он госпитализирован. Водитель прошел тест на содержание алкоголя, он оказался отрицательным.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Следствие проводят следователи ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

Бывший мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что речь идет об автомобиле начальника местной полиции.

По его словам, ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

«Состояние мальчика, которого сбила машина начальника полиции Конотопа, стабильное. Операция завершена. Пришлось удалить селезенку», — написал он в Facebook.

Теги:   Полиция ДТП Сумская область Конотоп

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