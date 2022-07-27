СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Сообщается о взрывах в захваченном Херсоне (Фото:Суспільне Херсон)
В захваченном Херсоне прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного.
Официальной информации по поводу взрывов пока нет.
В Telegram-каналах также опубликовали фото и видео, на которых видно, как в небо поднимаются клубы дыма.
В ночь на среду, 27 июля, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Теперь мост закрыт для движения.
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