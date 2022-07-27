СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

27 июля, 13:09
Сообщается о взрывах в захваченном Херсоне (Фото:Суспільне Херсон)

Сообщается о взрывах в захваченном Херсоне (Фото:Суспільне Херсон)

В захваченном Херсоне прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного.

Официальной информации по поводу взрывов пока нет.

В Telegram-каналах также опубликовали фото и видео, на которых видно, как в небо поднимаются клубы дыма.

В ночь на среду, 27 июля, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Теперь мост закрыт для движения.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/FANOrSVyfxs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсон Взрыв Война России против Украины

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