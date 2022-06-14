В Херсоне оккупанты похитили проректора Херсонского государственного университета
Максим Винник (Фото:most.ks.ua)
Военные России в Херсоне похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.
Об этом сообщает Мост со ссылкой на коллег проректора.
Россияне захватили Винника возле общежития ВУЗа и увезли в неизвестном направлении.
По словам очевидцев, команду схватить Винника вооруженным людям дала коллаборантка Татьяна Томилина, которая руководила захватом Херсонского университета.
Коллеги проректора также утверждают, что Максим Винник имеет инвалидность и нуждается в постоянной медицинской помощи
Где сейчас находится Винник и в каком он состоянии — неизвестно.
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