В Херсоне оккупанты похитили проректора Херсонского государственного университета

14 июня, 18:01
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Максим Винник (Фото:most.ks.ua)

Максим Винник (Фото:most.ks.ua)

Военные России в Херсоне похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.

Об этом сообщает Мост со ссылкой на коллег проректора.

Россияне захватили Винника возле общежития ВУЗа и увезли в неизвестном направлении.

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По словам очевидцев, команду схватить Винника вооруженным людям дала коллаборантка Татьяна Томилина, которая руководила захватом Херсонского университета.

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Коллеги проректора также утверждают, что Максим Винник имеет инвалидность и нуждается в постоянной медицинской помощи

Где сейчас находится Винник и в каком он состоянии — неизвестно.

https://www.youtube.com/watch?v=fhAP_2i7xo0
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Похищение Война России против Украины

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