Тактические успехи. Украинские военные продвинулись в сторону Херсона — советник главы ОВА

14 июня, 12:23
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Украинские военные имеют тактические успехи в Херсонской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военные имеют тактические успехи в Херсонской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военные уже вторую неделю имеют тактические успехи в контрнаступательных действиях и еще больше продвинулись в сторону Херсона.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

«Вооруженные силы Украины продвинулись еще на пять километров от Таврического. Мы приближаемся к Томиной Балке, а это 20 километров до Херсона, где как раз находятся орки. Сейчас бои идут между Таврическим и Томиной Балкой», — отметил он.

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Хлань подчеркнул, что у ВСУ есть тактические победы, которые обязательно должны перерасти в контрнаступление.

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«Как бы ни старались орки отбить и вернуть утраченные позиции — у них ничего не получается, и они еще больше откатываются назад. То есть, мы постепенно имеем преимущество», — добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=D9dzfRLkiLA

При этом, по его словам, в отличие от оккупантов обстрелы ВСУ настолько точные, что поражают вражеские технику и боеприпасы. В то время, как российская армия продолжает хаотично обстреливать жилые дома.

13 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ успешно провели ряд контрнаступлений на юге Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсон Херсонская область Контратака Война России против Украины

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