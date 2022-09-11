В Харьковской области ВСУ захватили российские противотанковые мины 11 сентября, 04:56 Противотанковая мина ПТКМ-1Р (Фото:t.me/rus_sof)

В Харьковской области бойцы подразделения Сил специальных операций ВСУ захватили в качестве трофеев российские противотанковые мины ПТКМ-1Р.

«В Харьковской области во время проведения специальных действий наши воины захватили современные российские средства инженерного вооружения — ПТКМ-1Р. Это российские противотанковые мины, которые используют оккупанты против бронетехники подразделений Сил обороны Украины», — говорится в сообщении Сил спецопераций.

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