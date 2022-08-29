Силы сопротивления в Мариуполе заманили россиян на мины: один уничтожен, еще одному оторвало ногу — советник мэра 29 августа, 22:19 Он отметил, что саперы игнорируют мины, а украинским силам удалось этим воспользоваться (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе силы сопротивления заманили патруль российских оккупантов в заминированную зону. В результате один захватчик погиб и еще один потерял ногу.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

Он уточнил, что приблизительно в два ночи в районе улице Коцюбинского 5 был взорван патруль оккупантов.

Видео дня

«Патруль „приманен“ сопротивлением из-за сообщений, о том что по адресу укрываются „азовцы“. Итог — один оккупант минус нога и — в Донецкий госпиталь. Один оккупант „поет“ с Кобзоном», — написал Андрющенко.

По его словам, оккупанты подорвались на собственных минах, которых множество в этом районе. Он отметил, что саперы их игнорируют, а украинским силам удалось этим воспользоваться.

«Сопротивление Мариуполя передает очередное поздравление врагам и уже не намекает, а утверждает — возмездие уже здесь», — подчеркнул Андрющенко.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.