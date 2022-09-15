Дегенерация всего аппарата. Как российские силовики превратились в «мозги» современной России — отвечает эксперт 15 сентября, 22:35 Эксклюзив НВ Кремль (Фото:REUTERS/Евгения Новоженина)

Российские спецслужбы за время правления диктатора Владимира Путина перестали быть спецслужбами и превратились в кошелек всех ресурсов страны, рассказал Радио НВ Роберт Хеда, публицист, бывший аналитик Польского центра разведки, сотрудник аналитического центра Фонда имени Казимира Пулаского.

— Начну с вопроса к вам как к бывшему разведчику или к человеку, имевшему отношение к разведке. Можно ли оценить сейчас, что происходит в российских спецслужбах?

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— Да, но прежде всего я поздравляю весь украинский народ с успехами в контрнаступлении. Я все время верил, что этот момент придет, я очень рад, что не ошибся. А что касается вашего вопроса: это несложно. Происходит самое плохое, что может быть: российские спецслужбы перестали быть спецслужбами, они стали агентами всего возможного, но только не профессионалами. Откуда такое мышление?

Потому что в полицейском государстве, которым является кремлевская диктатура, просто нет механизмов контроля спецслужб, они выставляют себе цели, считают, что они их выполнили. Они просят денег, судят о том, как они работают, потому они бесконтрольные. Они бесконтрольные еще и потому, что корни спецслужб России — это политический сыск.

Это просто политическая полиция с ее методами действий. И они так включены в политику России, в конфликт интересов кремлевских башен, что это уже Андрей Солдатов, известный вам, наверное, российский аналитик, сказал, что спецслужбы перестали быть профессионалами, а стали агентами бизнеса, кремлевских интересов.

И оттого они не выполняют своих государственных функций, [для каких] они были организованы. Это просто дегенерация, как можно сказать, всего аппарата. И наверное нельзя говорить о том, что там есть какое-то совместное скоординированное действие, нет. Хотя они имеют возможности, у них нет преимущества, потому что информация, которую они добывают, не переходит на политический уровень.

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