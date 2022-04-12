СБУ задержала в Харькове пособников оккупантов, оправдывавших вторжение РФ

12 апреля, 15:41
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Задержанным грозит до пяти лет тюрьмы с конфискацией имущества (Фото:СБУ)

Задержанным грозит до пяти лет тюрьмы с конфискацией имущества (Фото:СБУ)

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В Харькове разоблачили двух местных жителей, занимавшихся распространением в соцсетях фейков кремлевской пропаганды.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в Службе безопасности Украины.

Двое мужчин 25 и 58 лет независимо друг от друга создавали антиукраинские материалы, в которых оправдывали военные преступления ВС РФ против мирных жителей.

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На данное время оба злоумышленника взяты под стражу. Согласно ч. 2 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины, им грозит лишение свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьков Российская пропаганда Провокаторы Война России против Украины

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