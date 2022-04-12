СБУ задержала в Харькове пособников оккупантов, оправдывавших вторжение РФ
Задержанным грозит до пяти лет тюрьмы с конфискацией имущества (Фото:СБУ)
В Харькове разоблачили двух местных жителей, занимавшихся распространением в соцсетях фейков кремлевской пропаганды.
Война России против Украины — главные события 12 апреля
Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в Службе безопасности Украины.
Двое мужчин 25 и 58 лет независимо друг от друга создавали антиукраинские материалы, в которых оправдывали военные преступления ВС РФ против мирных жителей.
На данное время оба злоумышленника взяты под стражу. Согласно ч. 2 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины, им грозит лишение свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.