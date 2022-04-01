СБУ разоблачила в Харькове ботоферму РФ, пытавшуюся деморализовать украинских военных
Украинским силовикам рассылали сообщения о якобы бегстве руководства страны (Фото:СБУ)
В Харькове разоблачена работа прокремлевской ботофермы, целью которой была деморализация украинских военных и правоохранителей.
Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в Службе безопасности Украины.
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«Спецслужбы РФ пытались провести специальную информационную операцию и расшатать морально-психологическое состояние украинских силовиков. В частности, враг рассылал сообщения с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В спецслужбе отмечают, что через ботоферму за время ее недолгого существования было отправлено около 5 тысяч таких сообщений:
«Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!».
По словам владельца дома, в котором было обнаружено телекоммуникационное оборудование, российские спецслужбы предложили ему за сотрудничество $2 тысячи в месяц.
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