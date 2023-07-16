В Харькове прозвучала серия взрывов, четверо пострадавших 16 июля, 18:55 Обстрел Украины (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

В воскресенье вечером, 16 июля, в Харькове прозвучала серия взрывов. В области объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 19:28. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в городе — четые пострадавших в результате российского обстрела.

Об этом сообщает Суспільне.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что российские оккупанты нанесли удары по городу.

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Профильные службы выехали на места вызовов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что предварительное попадание в Основянском районе.

Около 01:30 в воскресенье, 16 июля, российские войска обстреляли Харьков с территории Белгородской области РФ. Россияне запустили по городу четыре ракеты из ЗРК С-300.

