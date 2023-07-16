Россияне ночью запустили по Харькову четыре ракеты С-300: есть попадания 16 июля, 08:58 Россияне ночью обстреляли Харьков из ЗРК С-300 (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Около 1:30 ночи в воскресенье, 16 июля, российские войска обстреляли Харьков с территории Белгородской области РФ. Россияне запустили по городу четыре ракеты из ЗРК С-300.

Как сообщили в ОВА, две ракеты взорвались в воздухе, а две другие ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района Харькова.

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В результате этого в четырехэтажном доме выбиты окна, повреждены автомобили. Обошлось без пострадавших.

В ОВА также рассказали, что за прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

В частности, под огнем были Купянск, Волчанск, Казачья Лопань, Ветеринарное, Двуречная и другие населенные пункты.

В результате обстрела села Колодязное Купянского района погиб 33-летний гражданский мужчина. Еще один мужчина получил ранения.