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В ГПУ сообщили, когда могут вручить подозрение Медведчуку

Сегодня, 15:38
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EPA

Подозрение Медведчуку могут вручить после проведения следственных действий, заявили в ГПУ

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что подозрение Виктору Медведчуку по делу о госизмене и сепаратизме могут вручить после проведения необходимых следственных действий.

В эфире телеканала Прямой Лысенко заявил, что пока рано говорить о доказанности совершения преступления.

"Будут проведены все следственные действия и собраны документы, и тогда при необходимости следственным будут вручены подозрение человеку, дело против которой сейчас внесен в ЕРДР и в отношении которого возбуждено уголовное производство", - сказал он.

По его словам, сейчас в первую очередь нужно допросить всех свидетелей, собрать все необходимые материалы.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Виктора Медведчука по подозрению в государственной измене и сепаратизме.

Основанием стало заявление Медведчука о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

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Теги:   Государственная измена Сепаратисты ГПУ Виктор Медведчук

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