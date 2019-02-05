В ГПУ сообщили, когда могут вручить подозрение Медведчуку Сегодня, 15:38 225 Цей матеріал також доступний українською EPA Подозрение Медведчуку могут вручить после проведения следственных действий, заявили в ГПУ EPA

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что подозрение Виктору Медведчуку по делу о госизмене и сепаратизме могут вручить после проведения необходимых следственных действий.

В эфире телеканала Прямой Лысенко заявил, что пока рано говорить о доказанности совершения преступления.



"Будут проведены все следственные действия и собраны документы, и тогда при необходимости следственным будут вручены подозрение человеку, дело против которой сейчас внесен в ЕРДР и в отношении которого возбуждено уголовное производство", - сказал он.

По его словам, сейчас в первую очередь нужно допросить всех свидетелей, собрать все необходимые материалы.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Виктора Медведчука по подозрению в государственной измене и сепаратизме.

Основанием стало заявление Медведчука о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

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