Медведчук заговорил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" Вчера, 17:26 2772 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Виктор Медведчук ЕРА

Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - за жизнь и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.

Как сообщает Украинская правда, об этом он заявил на съезде Оппозиционной платформы - за жизнь, где выразил поддержку кандидату в президенты Юрию Бойко.

По словам Медведчука, у представителей Оппозиционной платформы якобы есть реальный план по установлению мира на оккупированной территории, а договоренности о мире могут быть достигнуты в четырехугольнике - Киев-Донецк-Луганск-Москва.

"План концепции предусматривает создание автономного региона Донбасс в составе Украины - со своим парламентом, правительством и другими органами власти", - заявил он.

Медведчук предлагает внести соответствующие изменения в Конституцию Украины и добавил, что это якобы не противоречит Минским договоренностям и законодательству Украины.

"Порошенко говорит, что ключ от мира находится в Кремле. Знаете, он прав - это действительно так. Но в зависимости от него и других, которые рвутся к власти, мы не просто знаем, где этот ключ, и знаем, где находятся двери, к которым подходит этот ключ", - подчеркнул кум Путина.

Ранее журналисты программы Схемы: коррупция в деталях сообщили о регулярных встречах президента Украины Петра Порошенко с Виктором Медведчуком.

В Администрации президента Украины сообщили НВ, что Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнеса с Медведчуком.

В АП рассказали, что президент провел несколько встреч с Медведчуком, на которых выразил недовольство из-за затягивания процесса освобождения украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных ею территориях, и исключительно для сдвига с мертвой точки этого вопроса.

На Банковой отметили, что Порошенко не разделяет идеи и политические высказывания Медведчука.

В Кремле же заявили, что президент РФ Владимир Путин поддерживает постоянные контакты с Медведчуком.