Андрей Зубов
Россия и Венесуэла. Союз деспотий
Илья Кенигштейн
Почему я не уеду из Украины
Тарас Чорновил
Манна небесная. Почему украинцы не мыслят как швейцарцы
Иван Яковина
Как венесуэльцам победить Мадуро. Три сценария

Медведчук заговорил о необходимости создания "автономного региона Донбасс"

Вчера, 17:26
2772
Цей матеріал також доступний українською

ЕРА

Виктор Медведчук

Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - за жизнь и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.

Как сообщает Украинская правда, об этом он заявил на съезде Оппозиционной платформы - за жизнь, где выразил поддержку кандидату в президенты Юрию Бойко.

По словам Медведчука, у представителей Оппозиционной платформы якобы есть реальный план по установлению мира на оккупированной территории, а договоренности о мире могут быть достигнуты в четырехугольнике - Киев-Донецк-Луганск-Москва.

"План концепции предусматривает создание автономного региона Донбасс в составе Украины - со своим парламентом, правительством и другими органами власти", - заявил он.

Медведчук предлагает внести соответствующие изменения в Конституцию Украины и добавил, что это якобы не противоречит Минским договоренностям и законодательству Украины.

"Порошенко говорит, что ключ от мира находится в Кремле. Знаете, он прав - это действительно так. Но в зависимости от него и других, которые рвутся к власти, мы не просто знаем, где этот ключ, и знаем, где находятся двери, к которым подходит этот ключ", - подчеркнул кум Путина.

Ранее журналисты программы Схемы: коррупция в деталях сообщили о регулярных встречах президента Украины Петра Порошенко с Виктором Медведчуком.

В Администрации президента Украины сообщили НВ, что Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнеса с Медведчуком.

В АП рассказали, что президент провел несколько встреч с Медведчуком, на которых выразил недовольство из-за затягивания процесса освобождения украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных ею территориях, и исключительно для сдвига с мертвой точки этого вопроса.

На Банковой отметили, что Порошенко не разделяет идеи и политические высказывания Медведчука.

В Кремле же заявили, что президент РФ Владимир Путин поддерживает постоянные контакты с Медведчуком.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Компании/Рынки

Вчера, 14:52

article_img
Верховный суд разрешил арест акций госбанков РФ за аннексию Крыма
Статьи

Вчера, 21:05

article_img
Наши куры полетели. Как Украина превратилась в третьего по масштабам поставщика куриного мяса в Европу
Геополитика

Вчера, 20:40

article_img
Масштабное наступление на Донбасс в этом году маловероятно - Разведка США

ТОП 3

Политика

28 января, 20:58

article_img
В Австрии госпитализировали мэра Киева
66463
Геополитика

Вчера, 14:16

article_img
Кремль предлагал штабу Трампа свой план по Донбассу через Дерипаску - The Guardian
15323
Политика

28 января, 20:15

article_img
Добро пожаловать в пекло. Политтехнолог Сергей Гайдай критикует Тимошенко, Порошенко и Зеленского и прогнозирует будущее
10123