Россияне в Горловке увольняют бюджетников за отказ получать российский паспорт 21 февраля, 07:28 Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru)

Россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области, в частности, в Горловке. Бюджетников за отказ получать российский паспорт — увольняют.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



«В частности, работникам бюджетных организаций доведено под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости приобретения гражданства Российской Федерации. Работники бюджетной сферы, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей", — говорится в сообщении.

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