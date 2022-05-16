«Бегите, пока можете»: здание оккупационной администрации Евпатории облили желтой и синей краской — фото

16 мая, 11:25
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Рефат Чубаров советует оккупантам бежать, пока мост через Керченский пролив не взорван (Фото:Рефат Чубаров/Facebook)

Рефат Чубаров советует оккупантам бежать, пока мост через Керченский пролив не взорван (Фото:Рефат Чубаров/Facebook)

В ночь на понедельник, 16 мая, неизвестные облили желтой и синей краской здание оккупационной администрации Евпатории в захваченном РФ Крыму.

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Об этом рассказал у себя в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, опубликовав соответствующее фото.

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«Крымские партизаны указали российским захватчикам на то, что им следует быстрее покидать оккупированный ими полуостров. Пока мост через Керченский пролив не взорвали…» — написал он, добавив, что в следующий раз в здание могут полететь уже коктейли Молотова.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4982995795128868
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Рефат Чубаров Флаг Украины Евпатория Война России против Украины

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