В ДТП в Ровенской области пострадали шестеро детей

Водитель по неизвестным пока причинам не справился с управлением и допустил столкновение с деревом

Шестеро детей и 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat пострадали в резульатит ДТП в Ровенской области.

Как сообщили в полиции, авария произошла в поселке Мизоч Здолбуновского района в субботу, 16 июня.

На месте происшествия полицейские установили, что житель села Дермань Вторая за рулем Volkswagen Passat по неизвестным пока причинам не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

В салоне легковушки находились шестеро детей, все они госпитализированы в больницу: 9-летняя девочка из Днепра - с ушибами, переломом челюсти и сотрясением мозга, 5-летняя здолбучанка - с закрытой черепно-мозговой травмой, 16-летний житель Здолбунова - с травмой голени, двух 15-летних мальчиков доставили в больницу с ушибами ног, а у 17-летнего здолбучанина диагностировали ушиб позвоночника.

Все пострадавшие - дети знакомых и родственников водителя, который тоже получил телесные повреждения: множественные травмы, повреждения ключицы, внутренних органов и находится в медучреждении.

Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП и был ли водитель трезв. Открыто производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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