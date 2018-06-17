Под Харьковом авто въехало в группу велосипедистов, есть погибшая и пострадавшие

В Харьковской области на трассе авто въехало в группу велосипедистов, одна женщина погибла.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"Водитель легковой машины совершил наезд на велосипедистов. В результате аварии погибла женщина, личность которой устанавливается. Также в результате ДТП пострадали два человека - 16-летние парни доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ушибами и ранами. Другой пострадавший от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вблизи пгт Безлюдовка. За рулем автомобиля, совершившего наезд, был 42-летний мужчина.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что во Львовской области полицейский сбил насмерть велосипедистку.