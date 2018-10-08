В Донецкой области в ДТП погиб сын мэра Лимана

Водитель Нивы не справился с управлением.

В Донецкой области в результате ДТП, которое произошло вечером 7 октября на перекрестке автодорог Лиман-Бахмут-Горловка и Лиман-Доброполье, погиб сын городского головы Лимана Петр Цимидан-младший.

Об этом Новостям Донбасса сообщили в приемной Лиманского городского совета.

В областной полиции сообщили, что автомобиль ВАЗ 212140 (Нива) съехал в кювет. От полученных телесных повреждений 34-летний водитель скончался в карете скорой помощи, двое пассажиров 1989 и 1995 годов рождения получили травмы.

По предварительным данным, водитель Нивы не справился с управлением.

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По факту ДТП открыто уголовное дело по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие гибель).