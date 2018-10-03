В результате ДТП в Николаевской области погиб водитель грузовика

Пресс-службы областного управления полиции Николаевской области сообщает, что 1 октября в Березанском районе произошло ДТП при участии грузового автомобиля DAF.

Водитель автомобиля потерял за рулем сознание, съехал в кювет и врезался в дерево.

"1 октября около 20:30 на 70 км автодороги М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, неподалеку с. Красное Березанского района, 51-летний житель Херсонской области во время управления грузовиком DAF, по предварительным данным, потерял сознание, после чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель погиб, а 50-летняя пассажирка телесных повреждений не получила и от госпитализации отказалась", - сообщили в полиции.

Смотрите также