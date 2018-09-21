В Донецкой области решили отменить официальный статус русского языка

Прокуратура Донецкой области через суд пытается отменить решение областного совета о региональном статусе русского языка.

Русский язык получил статус регионального в Донецкой области в августе 2012 года. Однако несмотря на признание закона Об основах государственной языковой политики неконституционным, Донецкий облсовет не принял никаких мер по отмене принятого им решения.

Чтобы устранить нарушения, прокуратура области подала в Донецкий окружной административный суд иск в интересах государства. Аналогичные исковые заявления предъявлены Волновахской, Константиновской, Славянской и Краматорской местными прокуратурами.

Смотрите также Во Львовской области ввели мораторий на русскоязычный культурный продукт

Напомним, 28 февраля Конституционный суд признал скандальный закон Об основах государственной языковой политики, инициированный бывшими народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко, неконституционным.

Закон устанавливал, что государственным языком является украинский язык, но существенно расширял использование региональных языков, если количество носителей этих языков не менее 10% от населения определенного региона, а в отдельных случаях и менее 10%.