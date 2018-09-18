18 сентября 2018, вторник

Во Львовской области ввели мораторий на русскоязычный культурный продукт

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Львовский облсовет решил защитить культурный продукт от языковой русификации
Фото: javoriv-rda.gov.ua

Львовский облсовет решил защитить культурный продукт от языковой русификации

Во вторник, 18 сентября, Львовский областной совет принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Согласно решению депутатов, мораторий введен до полного прекращения российской оккупации территории Украины, передает Львовский портал.

Отмечается, что таким образом во Львовском облсовете надеются защитить украинский информационный продукт, преодолеть последствия языковой русификации и избежать эскалации напряжения в обществе и разжигания межнациональной розни.

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