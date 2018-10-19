В Донецкой области разоблачили танкиста боевиков "ДНР"

В Донецкой области задержали жителя села Очеретино, который с 2014 по 2018 год нес "службу" в танковом батальоне террористов "ДНР".

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции Украины.

Как установили следователи, 53-летний мужчина летом 2014 года вступил в ряды террористов. В течение четырех лет мужчина "держал оборону" захваченного города Ясиноватая, дежурил на блокпосту в с. Спартак и участвовал в составе танкового батальона в боевых действиях против украинских военных.

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За свою "службу" наемник получил от террористов "награды участника боевых действий" и удостоверение "участника боевых действий".

В 2018 году мужчина вернулся на подконтрольную правительству Украины территорию, где против него открыли уголовное производство по ч.2 ст.260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.