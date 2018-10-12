12 октября 2018, пятница

В Донецкой области полиции сдался водитель саперной группы боевиков

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В Бахмуте Донецкой области полиции сдался бывший боевик пророссийской террористической организации "ДНР", сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции.

В полиции сообщили, что житель оккупированной Горловки полтора года служил водителем у террористов на передовых позициях. Его задачей было возить боевиков на российском транспорте для минирования окрестностей города и зерновых полей.

По словам 34-летнего горловчанина, в составе НЗФ он находился с конца 2016 года, к террористам пришел в поисках заработка.

"После нескольких месяцев обучения новобранцу выдали автомат и экипировали. Он был назначен на должность водителя взвода саперов. В обязанности боевика входило обслуживание боевой машины и доставка военнослужащих на передовые позиции в окрестностях Горловки", - говорится в сообщении.

Экс-боевик рассказал, что военные Уралы были завезены с территории РФ, а саперы занимались минированием лесополос и полей с зерном. В составе его подразделения было около десяти боевиков, которые находились на службе с 2014 года, остальные личного состава постоянно менялась.

После службы на боевиков мужчина уехал в РФ, где сменил несколько мест работы, однако впоследствии решил сдаться украинским правоохранителям для начала новой жизни на подконтрольной территории Украины.

"Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности. Мужчина воспользовался предоставленным государством шансом", - сообщили в полиции.

Сейчас мужчина дает показания и сотрудничает со следствием. Полиция проверяет деятельность бывшего боевика в составе террористической организации "ДНР".

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