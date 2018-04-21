В Донецкой области боевик "ДНР" сдался местной полиции

Мужчина дежурил на блокпосту боевиков за еду и сигареты

Боевик, который нес службу на блокпосту "ДНР", добровольно сдался в полицию Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

36-летний житель Николаевки сообщил, что "вступил" в ряды боевиков в апреле 2014 года.

"Мужчина решил "помочь землякам" в "рождении" фейковой республики, а потому согласился на дежурство на местном блокпосту. За услуги с ним рассчитывались продуктами питания, алкоголем и сигаретами. Перед освобождением территории района от оккупации мужчина покинул место дислокации и уехал за границу Украины, скрываясь в РФ, а через полгода вернулся домой", - сказано в сообщении полиции.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины. Когда все обстоятельства будут установлены и проверены, экс-боевик может быть освобожден от уголовной ответственности в соответствии с ч.6 ст. 260 УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области полиции сдался россиянин, воевавший против сил АТО.