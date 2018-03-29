В Донецкой области полиции сдался россиянин, воевавший против сил АТО

В Бахмутском районе Донецкой области полиции сдался россиянин, который воевал в рядах боевиков против сил АТО.

Как сообщили в пресс-службе полиции, уроженец Якутии находился на территории Украины нелегально с 2006 года, а в 2014 году вступил в ряды боевиков. У него был найден фальшивый украинский паспорт.

По данным ведомства, мужчина с оружием в руках нес службу на блокпосте возле села Григорьевка, а также патрулировал город Часов Яр.

После освобождения Бахмутского района силами АТО четыре года скрывался в РФ, в аннексированном Крыму и в разных областях Украины, а на днях вернулся в Часов Яр.

По факту участия в незаконных вооруженных формированиях открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.