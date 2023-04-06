В Днепре задержали священника УПЦ МП, который развращал родных дочерей 6 апреля, 18:15 Задержание подозреваемого (Фото:Офис генпрокурора)

В Днепре правоохранители задержали священнослужителя одного из храмов УПЦ МП, который развращал родных дочерей.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, священнослужитель после смерти жены в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении двух дочерей 13 и 15 лет, оставаясь дома наедине с ними.

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Девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию.

Священник задержан, ему сообщено о подозрении в развращении несовершеннолетних.

В ОГП говорят, что информация о развратных действиях священника подтвердилась — помог комплекс следственных мероприятий, а также допрос детей с использованием «зеленой комнаты».

Сейчас дети находятся под наблюдением врачей. В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого.