В Днепре задержали священника УПЦ МП, который развращал родных дочерей
Задержание подозреваемого (Фото:Офис генпрокурора)
В Днепре правоохранители задержали священнослужителя одного из храмов УПЦ МП, который развращал родных дочерей.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, священнослужитель после смерти жены в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении двух дочерей 13 и 15 лет, оставаясь дома наедине с ними.
Девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию.
Священник задержан, ему сообщено о подозрении в развращении несовершеннолетних.
В ОГП говорят, что информация о развратных действиях священника подтвердилась — помог комплекс следственных мероприятий, а также допрос детей с использованием «зеленой комнаты».
Сейчас дети находятся под наблюдением врачей. В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого.