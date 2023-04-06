Соня Кошкина рассказала, сколько сторонников «русского мира» среди священников УПЦ МП 6 апреля, 13:32 Сторонники УПЦ МП блокируют вход в одну из церквей в Киево-Печерской лавре, 31 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина рассказала Radio NV, сколько сторонников «русского мира» среди священников УПЦ МП.

«Бывают батюшки — сторонники „русского мира“. Их действительно не так много на низовом уровне. Но поскольку они очень экзальтированы, их очень хорошо слышно и так кажется, что их больше половины. Не больше. Где-то процентов 25−28», — сказала Кошкина Radio NV.

Видео дня

В то же время она отметила, что процесс переходов общин УПЦ МП в ПЦУ очень интенсифицировался.

«Например, в течение июня-июля по три-пять приходов за день переходили из МП в ПЦУ. Это много. И, по состоянию на данный момент, ПЦУ уже насчитывает более восьми тысяч приходов. УПЦ МП — чуть меньше восьми тысяч», — рассказала журналистка.

Она добавила, что из тех, кто остался в УПЦ МП, возможно, даже больше сторонников русского мира — «тех крайне ненормальных экзальтированных „русский мир — наше все“» .

«Но там и паства такая же. Да, это много. Но те, кто ходят к таким священникам и их слушают, сами делают свой выбор. Это ждуны или „не все так однозначно“, „а давайте поговорим“ — по этой логике», — рассказала Кошкина.

В то же время, журналистка высказала мнение, что если государство заставит УПЦ МП выполнить закон и указывать, что она аффилирована с Москвой в ее названии, желающих туда ходить станет значительно меньше.

Народный депутат Николай Княжицкий в интервью Radio NV раскритиковал выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры, заявив, что вместо этого государство должно запретить эту церковь как филиал РПЦ, который угрожает государственной безопасности.

Ранее ассоциированный научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), исследователь российских принципов гибридной войны Александр Данилюк в интервью Radio NV рассказал, что российские спецслужбы используют монастыри и церкви Московского патриархата как safe houses, «где можно было хранить не только какую-нибудь подрывную литературу и деньги, но и непосредственно исполнителей, то есть представителей и российских спецслужб, и военных формирований, и хранить оружие».

Аналитик также рассказал, что разыскиваемый по подозрению в госизмене бывший нардеп Андрей Деркач, по данным СБУ, входит в агентурную сеть ГРУ РФ, является одним из немногих светских людей, входящих в синодальный орган РПЦ, который в основном состоит из высокопоставленных священников. Он также является единственным светским украинцем, входящим в эту структуру РПЦ.

В ноябре 2022 года во время контрразведывательных мероприятий в Киево-Печерской Лавре, а также в помещениях и монастыре УПЦ МП в Ровенской области нашли пророссийскую литературу, наличные деньги в разной валюте и россиян с сомнительными документами.

Также 25 ноября 2022 сообщалось, что в Черновцах в помещениях УПЦ МП нашли методички из Москвы и удостоверения оккупантов.

28 ноября 2022 года в СБУ заявили, что нашли большое количество антиукраинских материалов во время мер безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ МП.



9 декабря 2022 года СБУ сообщила, что на территории Пустынно-Николаевского скита в Чернобыльской зоне оказалось 16 «подозрительных лиц», в том числе мужчины «спортивного телосложения». В спецслужбе заявили, что их пребывание там незаконно, поскольку гражданские сейчас не имеют права посещать зону отчуждения.

7 января 2023 года СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников УПЦ (Московского патриархата).