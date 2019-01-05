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В Днепре установили личность девушки, чье тело нашли в чемодане

Сегодня, 20:25
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Девушке было 19 лет

Автор: Информатор

В Днепре полиции удалось опознать личность девушки, чье мертвое тело обнаружили в пятницу, 4 января.

Об этом Информатору рассказала ее родственница.

Погибшую звали Дария Белоус, ей было 19 лет, родом она из Харьковской области. В Днепр переехала, потому что училась в городском колледже.

Ее родителей лишили родительских прав, когда девушке было 17 лет, с того момента она находилась под опекой местных социальных служб.

Новый год девушка отмечала в Киеве. Последний раз она выходила на связь 3 января, сообщив, что с ней все хорошо и она едет домой.

С кем она праздновала и куда пошла по приезду неизвестно. Правоохранители занимаются поиском вероятных убийц.

Напомним, 4 января в Днепре правоохранители обнаружили возле жилого дома в мусорном баке чемодан с телом девушки. По предварительному осмотру на теле отсутствовали видимые следы насильственной смерти. 

Теги:   Убийство Днепр

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