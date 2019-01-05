В Днепре установили личность девушки, чье тело нашли в чемодане
В Днепре полиции удалось опознать личность девушки, чье мертвое тело обнаружили в пятницу, 4 января.
Об этом Информатору рассказала ее родственница.
Погибшую звали Дария Белоус, ей было 19 лет, родом она из Харьковской области. В Днепр переехала, потому что училась в городском колледже.
Ее родителей лишили родительских прав, когда девушке было 17 лет, с того момента она находилась под опекой местных социальных служб.
Новый год девушка отмечала в Киеве. Последний раз она выходила на связь 3 января, сообщив, что с ней все хорошо и она едет домой.
С кем она праздновала и куда пошла по приезду неизвестно. Правоохранители занимаются поиском вероятных убийц.
Напомним, 4 января в Днепре правоохранители обнаружили возле жилого дома в мусорном баке чемодан с телом девушки. По предварительному осмотру на теле отсутствовали видимые следы насильственной смерти.