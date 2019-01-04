В Днепре в мусорном баке обнаружили чемодан с телом девушки
В Днепре правоохранители обнаружили возле жилого дома в мусорном баке чемодан с телом девушки в возрасте от 20 до 30 лет.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Тело девушки, личность которой сейчас устанавливается, было обнаружено около 15:00.
По предварительному осмотру на теле отсутствуют видимые следы насильственной смерти. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт.
В рамках открытого по ч. 1 ст. 115 уголовного производства, полиция предпринимает ряд первоочередных следственных действий для установления личности погибшей и обстоятельств преступления. Для установления причины смерти тело женщины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.