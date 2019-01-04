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В Днепре в мусорном баке обнаружили чемодан с телом девушки

Сегодня, 17:12
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Видимые следы насильственной смерти отсутствуют

Национальная полиция Украина

В Днепре правоохранители обнаружили возле жилого дома в мусорном баке чемодан с телом девушки в возрасте от 20 до 30 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Тело девушки, личность которой сейчас устанавливается, было обнаружено около 15:00.

По предварительному осмотру на теле отсутствуют видимые следы насильственной смерти. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт.

В рамках открытого по ч. 1 ст. 115 уголовного производства, полиция предпринимает ряд первоочередных следственных действий для установления личности погибшей и обстоятельств преступления. Для установления причины смерти тело женщины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Теги:   Днепр Национальная полиция Украины

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