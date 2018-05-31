31 мая 2018, четверг

В Днепре умер раненный в бою украинский военный

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В военном госпитале Днепра умер украинский военнослужащий, который был ранен во время боевых действий на Донбассе.

Во Львовской облгосадминистрации сообщили, что боец Объединенных сил Юрий Довганик был уроженцем Львова. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. 27 мая ему исполнилось 47 лет.

По словам врачей, мужчина был госпитализирован в состоянии комы, он так и не смог из нее выйти. Умер от тяжелых ранений, несовместимых с жизнью, передает Радио Свобода.

Напомним, что 25 мая во время боевых действий в зоне проведения Операции объединенных сил погиб боец ​​1-й отдельной штурмовой роты добровольческого украинского корпуса Правый сектор Марьян Корчак.

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