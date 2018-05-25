Во время артобстрела в районе Зайцево погиб 22-летний доброволец Правого сектора

В зоне проведения ООС погиб доброволец из Львова

В пятницу, 25 мая, во время боевых действий в зоне проведения Операции объединенных сил погиб боец ​​1-й отдельной штурмовой роты добровольческого украинского корпуса Правый сектор Марьян Корчак.

Как сообщили во Львовской облгосадминистрации, 22-летний доброволец погиб во время обстрела вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области.

По данным волонтеров фонда Вернись живым, пророссийские боевики обстреляли позиции роты из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122-мм и 152-мм.

Марьян Корчак с позывным Хитрый служил бойцом-добровольцем ДУК Правый сектор с 2016 года. С 2010 по 2015 годы учился в высшем профессиональном училище № 29 во Львове и получил квалификацию техник-механик.

Напомним, что 24 мая в зоне проведения Операции объединенных сил террористы 36 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз открывали огонь из артиллерии и минометов.