В Днепре грабители устроили смертельное ДТП

Во вторник, 13 марта, группа преступников, скрываясь на Audi после очередного ограбления, спровоцировала смертельное ДТП в Днепре.
Как сообщили в областной полиции, в результате столкновения Audi и Daewoo водитель последнего погиб на месте аварии.
По данным полиции, водитель и двое пассажиров Audi после совершения ДТП были задержаны сотрудниками управления уголовного розыска. При осмотре у них изъяли две единицы огнестрельного оружия.
Все трое обоснованно подозреваются в совершении ряда краж из автомобилей в Днепре.
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