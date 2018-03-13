В Днепре грабители устроили смертельное ДТП

Все трое подозреваются в совершении краж из автомобилей

Во вторник, 13 марта, группа преступников, скрываясь на Audi после очередного ограбления, спровоцировала смертельное ДТП в Днепре.

Как сообщили в областной полиции, в результате столкновения Audi и Daewoo водитель последнего погиб на месте аварии.

По данным полиции, водитель и двое пассажиров Audi после совершения ДТП были задержаны сотрудниками управления уголовного розыска. При осмотре у них изъяли две единицы огнестрельного оружия.

Все трое обоснованно подозреваются в совершении ряда краж из автомобилей в Днепре.

Напомним, что 10 марта в Киеве нацгвардеец попал под колеса иномарки, когда спешил на помощь сбитому пешеходу.