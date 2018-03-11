В Киеве сбили нацгвардейца, спешившего на помощь пострадавшему в ДТП

Вечером в субботу, 10 марта, в Киеве нацгвардеец попал под колеса иномарки, когда спешил на помощь сбитому пешеходу.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

На столичном Набережном шоссе Volkswagen Passat двигаясь от Дарницкого моста в сторону моста Патона сбил пешехода, который пытался пересечь оживленную трассу в неположенном месте.

Буквально через 10 минут, на помощь мужчине с противоположной стороны улицы побежали трое нацгвардейцев в жилетах. И одного из них сбил Volkswagen Transporter, водитель которого даже не притормозил рядом с местом ДТП.

Оба пострадавших с множественными ранениями госпитализированы.

Ранее сообщалось, что двое украинцев погибли в результате ДТП в Польше.