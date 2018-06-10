10 июня 2018, воскресенье

В Днепре автомобиль протаранил киоск, пострадали трое человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Наиболее пострадал охранник киоска
Фото: Информатор

Наиболее пострадал охранник киоска

В воскресенье, 10 июня, в Днепре на улице Сухомлинского столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Lada, пострадали 3 человека.

Об этом сообщает Информатор.

Автомобиль Daewoo Lanos двигался по Сухомлинского со стороны проспекта Слобожанского, а Lada выезжала на улицу Сухомлинского со второстепенной внутриквартальной дороги. Столкновение произошло, когда Lanos пытался обогнать другой автомобиль.

От удара Lanos отлетел на несколько метров и врезался в киоск. Пострадали 3 человека: охранник ларька, покупатель, который стоял на улице и водитель Lada. Всех пострадавших увезла "скорая". По словам очевидцев, наиболее пострадал охранник киоска - он получил ушиб головы и ноги.

Водитель Lanos, предположительно, находился с признаками алкогольного опьянения. На месте мужчина отказался дуть в драггер и решил сдать тест в больнице.

Ранее в Киеве возле метро Житомирская произошло тройное ДТП с маршруткой, есть пострадавший.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове