В Днепре автомобиль протаранил киоск, пострадали трое человек

В воскресенье, 10 июня, в Днепре на улице Сухомлинского столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Lada, пострадали 3 человека.

Об этом сообщает Информатор.

Автомобиль Daewoo Lanos двигался по Сухомлинского со стороны проспекта Слобожанского, а Lada выезжала на улицу Сухомлинского со второстепенной внутриквартальной дороги. Столкновение произошло, когда Lanos пытался обогнать другой автомобиль.

От удара Lanos отлетел на несколько метров и врезался в киоск. Пострадали 3 человека: охранник ларька, покупатель, который стоял на улице и водитель Lada. Всех пострадавших увезла "скорая". По словам очевидцев, наиболее пострадал охранник киоска - он получил ушиб головы и ноги.

Водитель Lanos, предположительно, находился с признаками алкогольного опьянения. На месте мужчина отказался дуть в драггер и решил сдать тест в больнице.

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