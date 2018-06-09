В Киеве возле метро Житомирская произошло тройное ДТП с маршруткой, есть пострадавший

В субботу, 9 июня, возле станции метро Житомирская в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей: Opel Omega, Chevrolet Lacetti и маршрутка №188 (23) Богдан. Есть один пострадавший, его госпитализировали.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, все автомобили двигались по проспекту Победы в сторону Житомирской трассы. Автобус выехал с остановки с пассажирами и ехал по маршруту, сзади ехал Opel и Chevrolet. По словам водителя последнего, он начал перестраиваться в крайний левый ряд, в этот момент его ударил Opel. От удара Chevrolet отбросило в отбойник и начало крутить по трассе, через 100 метров машина остановилась. Opel откинуло в маршрутку где произошло еще одно столкновение.

В результате аварии пострадал один человек - пассажир Opel. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Виновника ДТП установит следствие.

Ранее под Киевом пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками, есть пострадавшие.