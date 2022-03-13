В Дії теперь можно слушать радио: как пользоваться

13 марта, 20:47
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Приложение Дія (Фото:Минцифры)

Приложение Дія (Фото:Минцифры)

В приложении Дія теперь можно слушать радио.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Теперь вместе с Дія.TV, где вы можете смотреть марафон с новостями, вам доступно и радио, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают", — говорится в сообщении.

Как пользоваться Дія. Радио?

  1. Зайдите в приложение и нажмите Услуги
  2. Выберите Дія.Радио.
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Радио ДІЯ Михаил Федоров

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