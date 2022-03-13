В Дії теперь можно слушать радио: как пользоваться
Приложение Дія (Фото:Минцифры)
В приложении Дія теперь можно слушать радио.
Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Теперь вместе с Дія.TV, где вы можете смотреть марафон с новостями, вам доступно и радио, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают", — говорится в сообщении.
Как пользоваться Дія. Радио?
- Зайдите в приложение и нажмите Услуги
- Выберите Дія.Радио.
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