Для всех, кто потерял дом. В Дії можно будет оставить заявку на компенсацию
Украинка показывает квартиру друга, уничтоженную российскими обстрелами, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)
В приложении Дія скоро можно будет сообщить о поврежденном и уничтоженном имуществе и подать заявку на компенсацию. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время обращения 9 марта.
Регистрировать информацию о поврежденном имуществе украинцев начнут примерно через неделю.
«Каждый, кто остался без крова, каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на компенсацию в Дії. Мы создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг», — пообещал Шмыгаль.
8 марта в Министерстве цифровой трансформации объявили о начале выплат 6500 грн гражданам, которые лишились работы из-за войны.
Ранее Нацбанк Украины открыл счет для помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.
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