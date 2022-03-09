Для всех, кто потерял дом. В Дії можно будет оставить заявку на компенсацию

9 марта, 22:58
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Украинка показывает квартиру друга, уничтоженную российскими обстрелами, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Украинка показывает квартиру друга, уничтоженную российскими обстрелами, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

В приложении Дія скоро можно будет сообщить о поврежденном и уничтоженном имуществе и подать заявку на компенсацию. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время обращения 9 марта.

Регистрировать информацию о поврежденном имуществе украинцев начнут примерно через неделю.

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«Каждый, кто остался без крова, каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на компенсацию в Дії. Мы создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг», — пообещал Шмыгаль.

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8 марта в Министерстве цифровой трансформации объявили о начале выплат 6500 грн гражданам, которые лишились работы из-за войны.

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Ранее Нацбанк Украины открыл счет для помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Инфраструктура ДІЯ Денис Шмыгаль Война России против Украины

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