Для всех, кто потерял дом. В Дії можно будет оставить заявку на компенсацию 9 марта, 22:58 Цей матеріал також доступний українською Украинка показывает квартиру друга, уничтоженную российскими обстрелами, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

В приложении Дія скоро можно будет сообщить о поврежденном и уничтоженном имуществе и подать заявку на компенсацию. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время обращения 9 марта.

Регистрировать информацию о поврежденном имуществе украинцев начнут примерно через неделю.

«Каждый, кто остался без крова, каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на компенсацию в Дії. Мы создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг», — пообещал Шмыгаль.

8 марта в Министерстве цифровой трансформации объявили о начале выплат 6500 грн гражданам, которые лишились работы из-за войны.



Ранее Нацбанк Украины открыл счет для помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.