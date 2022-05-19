Дом военных преступлений России. На экономическом форуме в Давосе откроют выставку, посвященную жертвам российского вторжения 19 мая, 16:51 Цей матеріал також доступний українською Украинский дом в Давосе (Фото:Фонд Виктора Пинчука)

Фонд Виктора Пинчука и PinchukArtCentre организуют в рамках Всемирного экономического форума проект Russia War Crimes House — выставку о военных преступлениях РФ в Украине. Она символически заменит бывший «русский дом» в Давосе.



Цель проекта — изложить ключевые факты, назвать имена и даты, показать конкретные лица и предоставить жертвам войны возможность рассказать свои реальные истории, сообщили организаторы. Они стремятся инициировать обсуждение и привлечь внимание участников Всемирного экономического форума (ВЭФ), принимающих решения и формирующих общественное мнение, чтобы побудить их к реальным действиям.

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Выставка, организованная Фондом Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента Украины, Министерством иностранных дел Украины, интернет-изданием Украинская правда и Украинской ассоциацией профессиональных фотографов, будет работать в Давосе с 22 по 26 мая.

«То, что много лет было „русским домом в Давосе“, теперь станет Russia War Crimes House (Домом военных преступлений России)», — заявили в фонде.

Официальное открытие проекта запланировано на 09:30 23 мая.

Кроме выставки Russia War Crimes House, Фонд Виктора Пинчука представит на ВЭФ другие платформы для привлечения внимания к Украине. Традиционно состоится Украинский завтрак, также фонд в очередной раз выступит соорганизатором Украинского дома в Давосе.

25 мая в 07:30 пройдет Украинский завтрак в Давосе — традиционное частное мероприятие, организованное Фондом Виктора Пинчука и международной инвестиционно-консалтинговой группой EastOne.

Тема дискуссии: Каким окажется дальнейший ход войны и каково будущее Украины и мира после ее окончания?

Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN, выступит модератором беседы с профессором истории Тимоти Снайдером, главным редактором журнала The Economist Занни Минтон Беддос, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, депутатами Верховной Рады и другими приглашенными.

Фонд Виктора Пинчука — независимая частная международная благотворительная организация, созданная в 2006 году бизнесменом и филантропом Виктором Пинчуком с целью предоставления возможности новым поколениям изменить страну и мир. В настоящее время фонд реализует множество проектов, направленных на оказание помощи жертвам военного вторжения России в Украину, а также привлечение внимания к Украине международной элиты и широкой общественности.

Среди текущих проектов Фонда Виктора Пинчука: всеукраинская сеть центров помощи новорожденным Колиски надії; крупнейшая в Украине частная стипендиальная программа Завтра.UA; стипендиальная программа обучения за рубежом для украинских студентов Всесвітні студії; Veteran Hub — первое открытое пространство для ветеранов и общественных организаций, работающих в области дел ветеранов; PinchukArtCentre — наиболее динамичный артцентр в Украине и восточноевропейском регионе, предоставляющий свободный доступ к современному искусству, чтобы вдохновлять молодое поколение мыслить по-новому. Фонд поддерживает международную сеть YES (Ялтинская Европейская Стратегия) — ведущий форум, где обсуждается европейское будущее Украины, а также краудфандинговую платформу dobro.ua, призванную способствовать развитию благотворительности в украинском обществе.

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