«Отсюда мой дед-еврей ушел воевать против Гитлера». Приехавший в Киев бизнесмен Пинчук прокомментировал скандальное заявление Лаврова 2 мая, 22:06 Цей матеріал також доступний українською Виктор Пинчук (Фото:Victor Pinchuk Foundation / Facebook)

Украинский предприниматель Виктор Пинчук, который входит в набсовет Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, отреагировал на антисемитские высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщили НВ в Фонде Пинчука.

«Сегодня я пришел к дому на улице Владимирской, 45. К одному из самых важных для меня мест в Киеве. Из этого дома мой дед-еврей на рассвете 22 июня 1941 года ушел воевать против Гитлера. Из этого дома моя мама, тогда 5-летняя еврейская девочка, была эвакуирована, и только поэтому не была расстреляна фашистами в Бабьем Яру 29−30 сентября 1941 года. Тогда геноцид против еврейского народа творили фашисты. Сейчас геноцид против украинского народа творят рашисты», — сказал Пинчук.



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Фото: Victor Pinchuk Foundation / Facebook

Он добавил, что заявление Лаврова «является очередным ярчайшим проявлением трусости, лживости и подлости» российских оккупантов, и весь цивилизованный мир хорошо это понимает.

1 мая в интервью итальянской телерадиокомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя еврейские корни президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь». Слова Лаврова вызвали волну возмущения как в Израиле, так и в Украине.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой». Российского посла вызвали в МИД Израиля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что заявление Лаврова — это еще одно доказательство того, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии.

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